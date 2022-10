Zaanstad zet gas op energietoeslag, nog miljoenen op de plank

Als je kans wil maken op 1300 euro energietoeslag heb je nog twee en een halve maand de tijd om dat aan te vragen. In Zaanstad kunnen vanaf deze week bijna vierduizend huishoudens extra aanspraak maken op het geld, maar nog niet iedereen weet dat. "De groep die nu recht heeft op de toeslag moeten we echt gaan vinden", zegt wethouder René Tuijn.

"Ik zit boven het sociaal minimum dus ik heb daar geen recht op", dacht Erika Voorendt. Ze heeft daarom nooit goed naar de energietoeslag gekeken. Ze had gelijk maar dat is nu veranderd omdat Zaanstad de inkomensgrens verhoogd heeft. Hierdoor ligt er minimaal 2,7 miljoen euro extra te wachten, voor mensen die meer verdienen dan het sociaal minimum.

Nog eens 2,7 miljoen

Je moet het alleen wel zelf aanvragen en dat kan tot het eind van het jaar, waarschuwt wethouder René Tuijn. Tot nu toe heeft zeker 75 procent van de Zaankanters die recht hebben op 1300,- dat al gekregen. Ongeveer 2150 Zaankanters die dat ook kunnen krijgen hebben in die eerste ronde nog geen aanvraag gedaan. Dat betekent dat er nog eens 2.795.000 euro op de plank ligt te wachten.

"Het is een hele kunst om ze te bereiken", volgens de wethouder. Er wordt flink aandacht gegeven in de media en op de site van de gemeente, ook omdat er nu een hele nieuwe groep is die snel moet reageren. "De groep die nu recht heeft op de toeslag moeten we echt gaan vinden", zegt de wethouder.

Ondertussen heeft Zaanstad allerlei andere initiatieven in het leven geroepen om Zaankanters energie te laten besparen. Zo kunnen ze aanspraak maken op energiecoaches, de Fixbrigade en een bon van 100 euro voor tochtstrips, radiatorfolie en advies. Volgend jaar krijgt Zaanstad weer geld van het rijk om uit te keren aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Hoeveel dat is weet de gemeente nog niet. In totaal heeft het rijk 13.155.000 euro beschikbaar gesteld om de energietoeslag in Zaanstad te betalen en uit te voeren.