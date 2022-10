Overval op coffeeshop in Amsterdam-West

Een coffeeshop aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam is vannacht overvallen door twee mannen. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen en een mes. Niemand raakte gewond tijdens de overval. De verdachten zijn gevlucht.

De overval gebeurde rond 00.30 uur. Het duo is met de buit gevlucht op een scooter. Volgens de politie was daarbij mogelijk een derde verdachte aanwezig. De politie heeft sporenonderzoek gedaan in de coffeeshop.

De overvallers zijn nog spoorloos. De politie vraagt of getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten van de overval zich te melden. Ook vragen zij mensen met een dashcam of een videodeurbel om die beelden te delen.