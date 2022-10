Samenwerking met Defensie: lopen er straks allemaal militairen rond in Noordwest?

Noordwest Ziekenhuisgroep gaat de komende jaren samenwerken met het ministerie van Defensie. Dat houdt in dat Noordwest militair medisch personeel kan inzetten wanneer ze niet op uitzending zijn. Daar tegenover staat dat Noordwest medische professionals aan Defensie levert, die worden opgeleid tot reservist voor flexibel inzetbare krachten tijdens missies in oorlogsgebied.

Traumachirurg Kees Jan Ponsen (59) werkt sinds 2010 bij Noordwest. Daarvoor werkte hij jarenlang in het academisch ziekenhuis in Amsterdam. Missies in oorlogsgebieden zijn hem niet vreemd: "Inmiddels ben ik zeven jaar aangesloten bij Defensie. Als reservist traumachirurg ben ik regelmatig uitgezonden. Zo ben ik op missie gestuurd naar Irak, twee keer naar Afghanistan en ik ben ter voorbereiding op wat er momenteel speelt in de wereld, recent ook in Noorwegen geweest."

Gisteren werd de samenwerking officieel gemaakt met een handtekening van beide partijen. In november begint de selectieprocedure, maar de start van het opleidingstraject gaat nog wel even duren. "We zijn hier al twee jaar mee bezig. Nu begint het traject van selecteren en opleiden bij 14 ziekenhuizen. Dat is een enorm proces van zeker nog eens twee jaar", verklaart Marion Frinking, organisatorisch manager.

Over de mogelijke gevaren maakt traumachirurg Ponsen zich weinig zorgen: "Het chirurgisch team zit redelijk goed beschermd en afgesloten van de buitenwereld, dus ik voel me eigenlijk altijd wel veilig. Natuurlijk maak je een avontuurlijke keuze, maar je draagt wel echt iets bij aan de maatschappij met de kennis en kunde die je hebt."

Vlak voor een missie krijgt het chirurgisch team een soort 'snelcursus': "In de weken ervoor leren we zoveel mogelijk over de situatie in het land en de regels die er gelden. We gaan naar een locatie met een ziekenhuis waar we de beste zorg kunnen leveren. Meestal doen we het eerste levensreddende werk."

Het chirurgisch team gaat niet alleen samenwerken met de medisch militairen, maar moet zich ook echt onderdeel van de organisatie gaan voelen. "Op missie maak je echt deel uit van Defensie. Het reilen en zeilen moet je dus goed kennen. Als reservist-chirurg krijg je binnen de organisatie een hoge rangorde. Ik ben luitenant-kolonel, dus draag ik in zo'n kamp ineens de bijna hoogste titel. Dan moet ik natuurlijk het goede voorbeeld kunnen geven en me netjes aan de regels houden: de taal spreken."

"Het werkplezier en de motivatie gaan omhoog, omdat we medewerkers van de OK, chirurgie of anesthesie nu deze mogelijkheid kunnen bieden"

De verwachting is dat de samenwerking uiteindelijk zal leiden tot meer medisch personeel op de werkvloer. "Het werkplezier en de motivatie gaan nu al omhoog, omdat we medewerkers van de OK, chirurgie of anesthesie deze mogelijkheid kunnen bieden. We merken dat er veel enthousiasme en energie in deze samenwerking zit."

Dat enthousiasme is ook terug te zien in het hoge aantal aanmeldingen. Verpleegkundige Nathasja van Oeffelen (46) is een van de kandidaten. De selectieprocedure kan nog spannend worden met zo veel concurrentie. "Ik werk al 26 jaar in een ziekenhuisomgeving, waarvan tien op de OK in Alkmaar, dus ik ben wel toe aan een nieuwe uitdaging."

De vader van Nathasja werkte jarenlang bij de Marine. "Ik ben echt opgegroeid met Defensie. Door al mijn vaders verhalen over zijn uitzendingen besloot ik me ook aan te melden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben gelukkig heel fit, dus heb er alle vertrouwen in."

Uitgestelde zorg

Verlaagt de samenwerking met Defensie ook de algehele werkdruk van Noordwesters, die de uitgestelde zorg nu al amper kunnen inhalen? "Het is niet zo dat de deelnemers allemaal tegelijk weggaan. We hebben er ongeveer vier bij de OK-anesthesie, die kunnen we niet allemaal tegelijk missen. Er is wederkerigheid: als er bij ons twee in opleiding gaan, dan is er hier altijd iemand van Defensie met dezelfde kennis en kunde aan het werk. Als het niet goed uitkomt voor het ziekenhuis, kunnen we een fase overslaan."