Blog: Verdachte steekpartij spare-ribszaak in Beverwijk in januari voor rechter

Tomasz A., die vorig jaar in mei drie mannen neerstak in de Beverwijkse zaak Ribs&Co, moet op 31 januari voor de rechter komen.

Eén van de mannen overleed door steekwonden. Hij had geprobeerd de verdachte te overmeesteren, nadat hij al twee koks in de zaak had aangevallen.

Op dit moment wordt A.'s geestelijke toestand onderzocht in het Pieter Baan Centrum.