Weer incidenten op kermis in Osdorp, politie dringt relschoppers in linie terug

Het was gisteravond opnieuw onrustig op de kermis in de Amsterdamse wijk Osdorp. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en daarbij vloog volgens de politie onder meer een vuilnisbak in brand. De gemeente besloot zondag al dat vanwege ongeregeldheden de kermis eerder moet sluiten, om 19.00 uur in plaats van 22.00 uur.