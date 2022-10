Opnieuw onrustig bij kermis Osdorp, politie voert charges uit

Net als gisteravond is het onrustig bij de kermis in Osdorp in Amsterdam. Er wordt opnieuw zwaar vuurwerk afgestoken, volgens de politie is daarbij onder meer een vuilnisbak in brand gevlogen. Vanwege de incidenten gisteren besloot de gemeente vandaag dat de kermis per direct om 19.00 moest sluiten in plaats van 22.00 uur.