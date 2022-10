Gemeente vervroegt sluitingstijd kermis in Osdorp naar 19.00 uur na incidenten

De kermis in Osdorp sluit vanaf vandaag om 19.00 uur. Dat is drie uur eerder dan de gebruikelijke sluitingstijd van 22.00 uur. Reden dat de gemeente tot dit besluit is gekomen zijn de incidenten die er dit weekend plaatsvonden. "Ik heb zoiets in 35 jaar nog niet meegemaakt", aldus kermisbaas Frans Stuy.

Zondagavond rukte de politie in groten getale uit vanwege de onrust op de kermis. Zo werd er vuurwerk op het terrein gegooid, waar op dat moment onder anderen kinderen aanwezig waren. De politie laat weten dat er zondagavond charges zijn uitgevoerd om verschillende groepen bezoekers weg te sturen. Verder zegt de politie dat er niemand is aangehouden.

"Voor het eerst in 35 jaar hebben we vandaag gefouilleerd. Ik ben tegen een kermis met hekken en fouilleren. Dat ging altijd goed, tot dit weekend"

Maatregelen

Frans Stuy, organisator van de kermis, noemt het besluit "heel spijtig", maar benadrukt dat hij de politie en de gemeente niet de schuld geeft. "Al 35 jaar sta ik daar en ik heb alle generaties meegemaakt. Er zijn in die jaren echt wel wat dingen gebeurd, maar nooit zoals nu", zegt Stuy, "Ik ben nou 61 en je gaat toch denken: waar ben je mee bezig. Maar het zit in je bloed, dat kermisgedoe. Dus ik laat me niet wegzetten."

Na de incidenten van zondag was Stuy vandaag dan ook de hele dag bezig met maatregelen. "De bedoeling was om elf man security te laten rondlopen. Ook hebben we alle open zijkanten dichtgemaakt zodat er één ingang was en een nooduitgang. En voor het eerst in 35 jaar hebben we vandaag gefouilleerd. Ik was altijd tegen een kermis met hekken en fouilleren. Dat ging ook altijd goed, tot dit weekend", zegt Stuy.