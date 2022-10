Amsterdam NL V Terrassteiger van Jordanees café 't Smalle moet na jaren gedogen weg

Sinds 1987 ligt de terrassteiger al voor de deur van het café 't Smalle in de Jordaan. Het café aan de Egelantiersgracht had nooit een vergunning voor een terras hierop, maar de gemeente gedoogde het tientallen jaren lang, 35 om precies te zijn. Nu lijkt het in november toch echt afgelopen te zijn met de steiger, al hoopt het café de steiger nog te redden. "Dit brengt de kleur naar de straat."

Manager Dennis Dekker zet alles op alles om de steiger te behouden. Zijn petitie is volgens hem al bijna 600 keer getekend, online en offline. "De steiger is de trekpleister van het café. Het gaat schelen in klandizie en in omzet. Zonder steiger zien we de toekomst somber in. Kijk maar," zegt hij, wijzend naar de stijger. Ook terwijl het regent zitten er mensen buiten. "Het is een uniek plekje in Amsterdam en het zou enorm jammer zijn als dit verdwijnt."

Uitsterfbeleid De gemeente heeft meerdere redenen om de steiger te verwijderen. Anderhalf jaar geleden kreeg het café een nieuwe eigenaar en daarmee verloor het café de steiger. De gemeente laat weten dat de steiger valt onder het 'uitsterfbeleid' van terrassteigers. Er zou met de verwijdering van de steiger meer ruimte komen voor vaarten over het water en voor eventueel vrachtvervoer. "De nieuwe eigenaar wist waar hij voor tekende, maar we willen toch kijken wat we kunnen bereiken", vertelt Dekker.

Het terras kreeg even een vergunning als tijdelijk uitgebreid coronaterras, maar dat loopt deze oktober af. Daarnaast zegt het stadsdeel dat er overlast door buren werd ervaren van het terras. Dekker: "We proberen de overlast tot een minimum te beperken." Zo zijn de openingstijden van het terras aangepast Ontmoetingsplek Een buurtbewoner en vaste gast vindt het juist jammer als de steiger wordt weggehaald. "Mensen hebben vaak geen tuin en balkon in de Jordaan, dus dit is een belangrijke plek waar we elkaar ontmoeten. Het brengt kleur naar de straat." Daarnaast vindt ze het gek dat er nu ineens wordt geklaagd door haar buren: "De meesten wonen hier al jaren en het terras is er al meer dan dertig jaar." Vanaf november mag het café de steiger niet meer gebruiken als terras. Dekker: "En 14 november wordt de steiger verwijderd. We hopen dat we het nog kunnen redden."