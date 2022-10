Na 35 jaar moet terrassteiger bij Jordanees café weg; eigenaar probeert 'm nog te behouden

Manager Dennis Dekker zet alles op alles om de steiger te behouden. Hij startte een petitie en die is volgens hem al bijna 600 keer getekend, online en offline. "De steiger is de trekpleister van het café. Het gaat schelen in klandizie en in omzet. Zonder steiger zien we de toekomst somber in. Kijk maar," zegt hij, wijzend naar de steiger. Ook terwijl het regent zitten er mensen buiten. "Het is een uniek plekje in Amsterdam en het zou enorm jammer zijn als dit verdwijnt."