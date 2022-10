Derby van Wijdemeren tussen Nederhorst en SV s'-Graveland: "Wedstrijd leeft enorm"

Alles erop en eraan

In Nederhorst werd het een wedstrijd met van alles erop en eraan. Vuurwerk, goals en één rode kaart. Uiteindelijk winnen de bezoekers uit 's-Graveland met 4-2. "Je wil een mooie dag hebben. Als je dan met 4-2 verliest van de grootste concurrent dan doet dat wel zeer", aldus een teleurgestelde Van Wijk.

"Ondanks de rode kaart. Dan toch de wedstrijd met 4-2 over de streep te trekken. Ik ben echt trots op die jongens", waren de woorden van de trotse doelpuntenmaker Roorda na afloop.

Rode loper

Waar in het betaalde voetbal de kleedkamer verboden gebied is voor de camera, was het bij de wedstrijd in de zaterdag vierde klasse geen enkel probleem om opnames te maken. Dat leverde een smeuïge reportage op.