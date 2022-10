Huurder Roland blij met tips van energiecoach: "Ik dacht: er moet een tandje bij"

De Amsterdamse huurder Roland van der Staaij is al langer bezig om te kijken hoe hij zo min mogelijk kan verbruiken, maar de huidige energiecrisis trok hem over de streep om contact op te nemen met een energiecoach.

Roland met zijn energiedisplay

Van der Staaij heeft in het verleden al extra gordijnen opgehangen, aangezien hij enkelglas heeft. "Ook wordt er minder gedoucht, en gebruiken we niet meer zoveel gas. Ik denk nu zo'n 5 kuub per maand, terwijl dat vroeger 28 kuub was. De cv gaat alleen 's ochtends een uurtje aan om de kou eruit te waaien." Tips van een energiecoach De komst vorige week van de energiecoach heeft Van der Staaij op goede ideeën gebracht. We hebben aan de keukentafel bij mij thuis besproken wat ik allemaal al deed om te besparen, en wat ik nog zou kunnen doen. "Dat was een alleraardigst gesprek. Op een gegeven moment vroeg de energiecoach: 'Mag ik een intieme vraag stellen?'. Toen zei ik: 'Ho!'", grapt Van der Staaij. "Maar hij wilde weten hoe vaak ik per dag douche." Van der Staaij vervolgt: "Ik heb een waterbesparende ring voor de douchekop gekregen, en een apparaatje dat inzage geeft in mijn gas- en elektraverbruik." Susan Meijerink van de Noord-Hollandse stichting !WOON legt uit dat dat apparaatje een 'energiedisplay' is dat ook gelijk laat zien hoeveel je energiegebruik op dat moment kost en of je binnen je ingestelde budget blijft. Nu is het zo dat niet iedereen een energiedisplay kan krijgen. "Je huis heeft onder andere een geschikte slimme meter nodig." Ook kan een energiedisplay niet bij blokverwarming en huizen met stadsverwarming.

De energiecoach heeft Van der Staaij ook nog op een belangrijke veiligheidsmaatregel gewezen. "Ik dacht: ik zet de verwarmingstemperatuur van het water wat lager, op 50 graden in plaats van 60 graden, want ik douche toch niet zo heet. Nou, dat moet je dus niet doen! De verwarmingstemperatuur moet je altijd boven de 60 graden laten, in verband met legionella." Of alle aanpassingen invloed hebben op Van der Staaijs rekeningen, is nog even spannend. "Ik denk het wel hoor, maar zeker weten doe ik aan het eind van de maand." Energiecoachtekort Meijerink laat aan NH Nieuws weten dat !WOON met een toegenomen vraag naar energiecoaches kampt. "Onze energiecoaches zijn actief in Haarlem, Zaanstad, Bloemendaal en Heemstede. De vraag in die steden is verdrievoudigd. Op dit moment stuur ik tweehonderd vrijwillige energiecoaches aan." Volgens Meijerink moeten er nog 50 energiecoaches worden getraind. Dat zijn allemaal mensen die zich recent, dus de afgelopen drie weken, hebben aangemeld om als energiecoach aan de slag te gaan. "Mooi om te zien dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de strijd tegen energiearmoede."