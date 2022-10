Merel weet: één brief kan heel je huishoudboekje in de war schoppen

Hoge energiekosten, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. We volgen de komende weken Amsterdammers in het dagelijks leven. Hoe knopen zij de eindjes aan elkaar? Vandaag vertelt Merel hoe het is om de hele tijd in de overlevingsstand te staan.

Zo heeft ze de ruimte om een onverwachte tegenvaller op te vangen. Want Merel weet: één brief kan alle plannen door de wat schoppen.

Na een gedeeltelijke dwarslaesie moest Merel stoppen met de winkel die ze had in de binnenstad. Sindsdien komt ze rond van een bijstandsuitkering. Het zorgen voor voldoende eten en geld slokt een enorme hoeveelheid energie en tijd op.

Merel besteedt veel van haar tijd aan het helpen van andere Noorderlingen. De actiegroep Red Amsterdam Noord praat met buurtgenoten en met stadsbestuurders over wat er speelt in Noord. Deze maand werkt frontvrouw Eva Bollen mee aan Snikheet, over de energietransitie. Door de voorstelling komen Eva en Merel in gesprek met buurtgenoten, die vaak geen idee hebben hoe het is om rond te komen met een kleine beurs.

Dit najaar volgen we Merel van Looi, die ieder dubbeltje om moet draaien. In de eerdere aflevering van onze serie nam ze ons mee naar het voedselinitiatief waar ze mede van afhankelijk is. Die aflevering zie je hieronder.