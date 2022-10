Podcastserie over 50 jaar Zandvoorts uitgaansleven: "Wij hoefden ons dorp niet uit"

Wie de gemiddelde Zandvoorter vraagt naar de Chin Chin, Scandals of de Bastille, zal verrast worden met de mooiste verhalen over deze uitgaansgelegenheden. Zandvoort kent een bruisend uitgaansleven en dat gaat al ver terug in de tijd. Sandra Lissenberg, die zelf in haar jonge jaren ook op stap ging in Zandvoort, wil de herinneringen niet verloren laten gaan en besloot daarom het Barboek uit te brengen. Een podcast-serie waarin ze samen met bekende horeca-mensen terugblikt en mooie anekdotes ophaalt aan Zandvoortse horeca in de afgelopen vijftig jaar.

"Zelf ging ik vroeger ook uit in Zandvoort. Ik was nog maar 14, zwaar illegaal natuurlijk. Maar met make-up op gingen we gewoon! Wij hoefden ons dorp niet uit." Ze begon in discotheek de Chin Chin en ging later toen ze een paar jaartjes ouder was naar Scandals en daarna naar de Bastille.

"We gaan heen en weer in de tijd, vanaf de jaren '70 tot nu", vertelt ze. "We hebben de naam Barboek wel aangehouden. Afgelopen donderdag was de eerste aflevering met Ronald Rietberg. Hij was jaren lang barman en heeft meerdere horecazaken gehad. We hebben heel veel leuke reacties gehad op de eerste aflevering!"

In eerste instantie was het plan om de verhalen op te schrijven en in boekvorm uit te brengen. Maar gedurende de coronapandemie verzamelde Lissenberg zoveel mooie verhalen, dat ze samen met hulp van Dolly ten Pierik besloot er een podcast van te maken.

Rietberg heeft meegeholpen met het opstellen van een lijst met horecazaken voor de podcast. In de eerste aflevering vertelt hij zelf honderd uit over zijn tijd als barman en horecabaas.

"Ik ben begonnen als kofferdrager bij het oude Bouwes-hotel. Daar kregen we veel tipgeld, wel 700 gulden per week." Na een paar baantjes vertrok hij voor een paar jaar naar Venezuela om zijn dienstplicht te ontlopen. Maar hij kwam uiteindelijk toch eerder terug dan gepland en ging alsnog het leger in. Toen hij eenmaal weer terug was in Zandvoort, ging hij aan de slag als barman. Eerst bij bar Zeekeur en later bij discotheek de Chin Chin. "Dat was eerste een groentewinkel en werd toen gekocht door Johan Keur. Die heeft er een discotheek gebouwd.

De Chin Chin bestaat nog steeds en is al vijftig jaar een bekende discotheek in Zandvoort. "Dat is ongekend, wel dorp heeft dat nou?" Rietberg denkt met veel plezier terug aan zijn horecajaren. Vooral aan de avond waarop hij zijn vrouw ontmoette. "Iedereen ging nog 's nachts door naar club Riche, dat was de plek waar alle horecabazen naartoe gingen in die tijd. Ik moest alleen de Chin Chin nog opruimen en afsluiten en ja daar had ik niet zoveel zin in. Ik had natuurlijk haast en wilde zo snel mogelijk naar Riche waar zij ook was."

220 horecagelegenheden

Rietberg heeft in de jaren '80 het aantal barretjes en horecazaken geteld en kwam toen uit op 220 zaken. "Dat zijn er veel he?! Veel meer dan nu. Maar dan tel ik ook alle hotelbarretjes mee. In die tijd reisden mensen gewoon veel minder. Dus de Zandvoorters gingen allemaal in Zandvoort uit. We hadden veel vaste klanten. " Hij vertelt dat iedereen in die tijd ook goed verdiende in de horeca. "We hadden allemaal mooie auto's. De sfeer was ook goed en relaxed. Mensen hadden niet zo'n kort lontje als nu. We hadden wel portiers hoor."

Ook van buiten Zandvoort kwamen mensen naar het dorp om uit te gaan. "Haarlem is natuurlijk in de laatste dertig jaar enorm veranderd en gezellig geworden. Dat was vroeger veel minder. Haarlemmers kwamen toen nog naar Zandvoort om uit te gaan. "

Ronald Rietberg kan eindeloos vertellen over de bomvolle cafés en discotheken in vroegere jaren. Een mooie tijd volgens hem waar heel veel over te vertellen is. "Ik heb zoveel reacties gehad op de podcast. Maar we moeten niet alleen mijn verhaal vertellen, maar ook die van anderen."