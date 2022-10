Petten herdenkt bij monument Tsjechische vliegtuigcrash: "Houden herinnering levend"

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat het monument, voor de Tsjechisch-Slowaakse bemanning die in de Tweede Wereldoorlog boven de Noordzee uit de lucht werd geschoten, aan de Strandweg in Petten werd onthuld. Daarom kwamen vandaag nabestaanden, veteranen en militairen uit Tsjechië en Slowakije samen om opnieuw stil te staan bij de crash.

De herdenking bij het oorlogsmonument - NH Nieuws / Kelly Blok

Met het geluid van de woeste golven achter de duinen en een stevige wind kwam vandaag een grote groep mensen de Tsjechische bemanningsleden van de Vickers Wellington KX-B bommenwerper herdenken. Het vliegtuig stortte op 28 december 1941 in de Noordzee, nadat het werd geraakt door Duits luchtafweer. Slechts drie van de zes bemanningsleden overleefden het. De drie spoelden na zes dagen in een bootje aan vlak bij Petten. Tijdens de plechtigheid sprak onder andere burgemeester Marjan van Kampen van Schagen. Tijdens haar speech benadrukte ze wat deze bemanningsleden van de Vickers Wellington KX-B voor ons land hebben betekend. "De vrijheid waar we vandaag van genieten is dankzij de vechters zoals deze mannen", vertelde Van Kampen. "Daarom houden we hun herinnering levend." Kransen Rond het monument werden meerdere bloemenkransen gelegd door onder andere de burgemeester, de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, nabestaanden en de Tsjechische luchtmacht. Aansluitend kon iedereen meeluisteren naar een trompettist die 'The last post' liet klinken. De ceremonie werd afgesloten met een minuut stilte.

Veel mensen waren aanwezig bij de herdenking NH Nieuws / Kelly Blok

Burgemeester Marjan van Kampen legt een bloemenkrans neer NH Nieuws / Kelly Blok

Herdenking NH Nieuws / Kelly Blok

Quote "Zeker in deze tijd voelt het extra speciaal om hier bij te mogen zijn" arthur van dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland