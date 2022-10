Schade bij bloemenzaak Van Woustraat na explosie

Na de explosie is er door forensisch specialisten en de teamleider 'Explosieven Veiligheid' onderzoek gedaan aan het pand.

Bij de explosie is niets buitgemaakt. De eigenares van de bloemenzaak laat tegen AT5 weten dat ze geen idee heeft waarom haar winkel doelwit was. Er is bijvoorbeeld geen geldautomaat. De recherche heeft de zaak nu in behandeling.