Dijklander Ziekenhuis start met digitaal inchecken voor afspraken

De digitalisering neemt ook in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend steeds meer toe. Vanaf donderdag 3 november kunnen patiënten zich thuis of via de aanmeldzuil aanmelden voor hun afspraak. Hierdoor hoopt het ziekenhuis sneller te kunnen checken of alle gegevens kloppen en hopen ze de wachttijd te verminderen.

Patiënten kunnen vanaf donderdag 3 november op locatie Hoorn en locatie Purmerend op twee manieren inchecken voor hun afspraak: via Mijn Dijklander en via de aanmeldzuilen in de centrale hal. In beide gevallen ontvangen zij een afsprakenticket dat ze vervolgens op de polikliniek of op het dagcentrum kunnen scannen. Hiermee kunnen ze laten weten dat ze aanwezig zijn voor de afspraak. "In het hele land zien we een toenemende zorgvraag, bijvoorbeeld door vergrijzing", licht Iris Heijnen van het Dijklander Ziekenhuis toe. "Met de nieuwe aanmeldzuilen kunnen patiënten hun gegevens makkelijker inzien en wijzigen." Meer handen Niet alleen biedt het voordelen voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis. "Door het vergemakkelijken van deze processen kunnen we onze mensen meer inzetten voor de zorg. Zodat er meer handen aan het bed staan." Een ander voordeel voor de instelling is dat privacygevoelige gesprekken niet meer aan de balie gevoerd hoeven te worden. "Het privacy-element speelt een grote rol", aldus Heijnen. "De persoonlijke gesprekken met patiënten vinden nog steeds plaats, maar dan in een aparte kamer. Ze hoeven dus niet aan de balie hun klachten op te noemen, waarbij er kans is dat een volle wachtruimte meeluistert." Inchecken Patiënten die er niet uitkomen met het digitaal aanmelden, kunnen nog gewoon terecht bij de medewerkers van het ziekenhuis. Het ziekenhuis heft extra vrijwilligers aangenomen, die helpen bij het welkom heten en het inchecken op de nieuwe aanmeldzuilen.