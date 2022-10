Hoogkarpsel opnieuw getroffen door inbraakgolf, afgelopen maand 7 keer raak

Bewoners van Hoogkarspel zijn door de gemeente Drechterland per brief gewaarschuwd voor een inbraakgolf in het dorp. In minder dan een maand tijd was het tenminste zeven keer raak, waarvan drie keer in één nacht. De serie inbraken brengt nare herinneringen terug bij bewoner Rob, die drie jaar geleden slachtoffer was van een woninginbraak. "Volgens mij is dezelfde groep weer actief."

Ook in Wervershoof (vijf keer) en in Medemblik (vier keer) was het de afgelopen maand meerdere keren raak. De gemeente Drechterland heeft de brief verspreid om te waarschuwen. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat de kans groot is dat inbrekers binnen 30 dagen terugkeren in dezelfde buurt. Politie en de gemeente roepen de inwoners van Hoogkarspel op alert te zijn en bij verdachte omstandigheden direct 112 te bellen.

Terug naar de zomer van 2019. Rob is op vakantie in Duitsland als 's nachts zijn telefoon af gaat. "In eerste instantie dacht ik dat het de wekker was. Maar dat bleek niet het geval."

Inbraakalarm

Eenmaal wakker ziet hij het inbraakalarm is melding maakt. Via camera's ziet hij op zijn telefoon inbrekers voor zijn voordeur in Hoogkarspel staan. In de ruim twee minuten dat ze binnen zijn, forceren ze de voordeur, trappen ze een slaapkamerdeur in en trekken ze kasten leeg. "Een ravage", zegt Rob. Ook sieraden van Rob z'n vrouw worden buitgemaakt. "Erfstukken van haar moeder. En onze trouwringen waren ook weg. Dat soort dingen zijn onvervangbaar. "

Er is ook emotionele schade. "Ik heb er zelf niet veel last van, maar mijn vrouw en de kinderen meer. Je gaat sindsdien toch anders weg van huis. Dan vragen ze: 'Papa, staat het alarm aan?' Zeker met vakanties is dat het geval. En het gevoel dat ze in je huis zijn geweest, is niet lekker. Met de berichten over een nieuwe golf aan inbraken is dat gevoel weer wat sterker aanwezig."

Zeven maanden cel

De gealarmeerde overbuurvrouw belt de politie en een uur later worden er twee verdachten opgepakt. Eén daarvan - een dan 26-jarige man uit Almere - bekent en blijkt al een waslijst aan veroordelingen te hebben. Hij krijgt zeven maanden cel. De tweede verdachte ontkent, wijst een vriend aan als dader en wordt door gebrek aan bewijs vrijgesproken. Het hoger beroep moet - drie jaar na dato - nog altijd dienen.