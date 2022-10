Grote brand bij pizzeria Haarlem: "Mensen hingen uit het raam"

In een pizzeria aan de Nagtzaamstraat in Haarlem is vanmorgen brand uitgebroken. Om 11:40 uur kwam bij de politie de melding van een brand binnen en meerdere brandweerwagens en een ambulance kwamen af op de melding.

Volgens een woordvoerder van de brandweer waren ten tijde van de brand drie personen in het pand aanwezig. Twee van hen konden zelf naar buiten, één iemand is met een ladderwagen van de brandweer uit het gebouw gered.

Lichterlaaie

De brand was uitslaand en volgens een onwonende stond het pand binnen mum van tijd in lichterlaaie: "De vlammen vanuit de frituur of oven stonden helemaal tegen het plafond. Het was heel onwerkelijk. In de woning naast de pizzeria lagen nog mensen te slapen, die hingen uit raam. Er was paniek", aldus de getuige.

Ambulancemedewerkers hebben ter plekke twee mensen nagekeken, een iemand is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.