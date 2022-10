De Peiling: een telefoonverbod bij concerten is een goed plan

Met een telefoonverbod bij je favoriete artiest heb je geen last van geflits, oplichtende schermpjes om je heen en smartphones voor je neus van degene die voor je staat. Zo kan je lekker van het optreden genieten zonder afleiding. De andere kant is dat je later geen selfies of filmpjes hebt van dat prachtige concert waar je was. Goed idee of niet van deze tijd?