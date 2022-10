7 tips om (gratis!) op pad te gaan met het gezin in de herfstvakantie

Goed nieuws voor de kinderen, want ze hebben herfstvakantie. De komende dagen kunnen ze weer volop genieten van hun vrije tijd. Ouders die er met hun kinderen op uit willen, hoeven niet diep in de buidel te tasten. We hebben 7 gratis uittips voor je op een rij gezet!

Texel: Sommeltjes zoeken op het Sommeltjespad

Op Texel kunnen kinderen speuren naar zogeheten sommeltjes. Volgens de volksverhalen van het waddeneiland zijn dit aardmannetjes die 's nachts tot leven komen, maar overdag veranderen in steen. Over de gehele route van het Sommeltjespad zijn er meerdere te bewonderen.

Geestmerambacht: Avonturenspeelplaats

In de buurt van recreatiegebied Geestmerambacht ligt de Avonturenspeelplaats, waar de jeugd kan ravotten in de natuur en hun behendigheid kan oefenen op de speeltoestellen. Wel oppassen als het geregend heeft, want de houten toestellen kunnen dan glad zijn.

Alkmaar: open inloop in de kaasfabriek

Op donderdagavond kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan de Kaasfabriek in Alkmaar. Op die avonden kunnen kaasmakers die een basiscursus hebben gevolgd zelf met de machines werken. Zo kunnen ze jong en oud laten zien hoe het kaasmaken werkt.

Amstelveen: geitenboerderij Ridammerhoeve

In het Amsterdamse Bos in Amstelveen kun je geitjes knuffelen op geitenboerderij Ridammerhoeve. Belangstellenden kunnen de stallen bekijken en de moestuin waar groente en kruiden worden verbouwd. Naast geitjes zijn er ook kippen, varkens, koeien en paarden te zien.

Bloemendaal: Het Kopje van Bloemendaal beklimmen

Vanuit het Kopje van Bloemendaal hebben bezoekers een mooi uitzicht over de regio Zuid-Kennemerland. Vanaf de 43 meter hoge duintop is de skyline van Haarlem goed te zien. Wandelend naar het kijkpunt heb je nauwelijks door dat je een duintop beklimt. Let wel goed op met kinderen en eventuele (loslopende) honden, want het gebied is ook zeer populair onder wielrenners.

Wieringerwerf: paddenstoelen bekijken in het Robbenoordbos

Wandelaars van jong tot oud kunnen in het Robbenoordbos volop paddenstoelen bewonderen. Het bos in Wieringerwerf staat bekend om haar paddenstoelen. De paddenstoelenroute, die is bedacht door de plaatselijke boswachter, is drie kilometer lang. Wandelaars komen onderweg een wateroversteek met basaltblokken tegen en een trekpont over het kanaal. De route is open tot het begin van de kerstvakantie.

Purmerend: Speelbos Purmerbos

Aan de Westerweg in Purmerend kunnen kinderen hun energie kwijt in het Speelbos. Hier staan speeltoestellen voor de jeugd, maar kunnen kinderen ook verstoppertje spelen in de buizen of hun eigen speelhut bouwen. Het Speelbos ligt naast het Purmerbos, dus in de omgeving kan ook een goede wandeling worden gemaakt.