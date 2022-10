Dinand is 15 jaar en al flink aan het ondernemen: "Hij heeft de gunfactor"

Een beetje chillen na school, lekker op de PlayStation? Dat is niks voor Dinand Buis (15) uit Purmerend. Hij is volop bezig met zijn eigen handel in bloemen. Sinds anderhalf jaar bezorgt hij ze bij mensen in zijn buurt Weidevenne. Inmiddels heeft hij een vaste klantenkring opgebouwd.

Een lading bloemen van chrysanten tot gladiolen staat voor de deur van Dinand. Het miezert, maar dat is genoeg om toch behoorlijk nat te worden. Niet echt prettig, want hij bezorgt alles lopend of met de fiets. "Tja, je moet toch door. Je kan moeilijk zeggen: 'ik kom niet' als alles al in de tuin staat. In de winter is het inderdaad koud, maar het is niet anders."

Esther Kusters is één van de klanten van het eerste uur. De twee kenden elkaar al. "Hij stuurde een berichtje: 'Ik ga met bloemen beginnen, wil je ook?' Daarna is het heel snel gegaan. Het is ook mond-tot-mondreclame hè, en hij doet veel op Facebook. Dan zie je mensen enthousiast worden: 'Leuk dat zo'n jonge jongen dat doet'. Hij heeft de gunfactor."

Kletsen met klanten

Hij beseft dat zijn eigen onderneming niet alledaags is. "De meeste kinderen werken op deze leeftijd in een supermarkt bijvoorbeeld." Hij vindt het leuk werk, omdat hij ondertussen ook veel met zijn klanten kan kletsen. Soms blijft hij - vooral bij oudere mensen - nog enige tijd hangen. "Ik ben er in totaal ongeveer tien uur per week mee bezig. En het levert ook nog wat op, meer dan in de supermarkt in ieder geval."

Inmiddels heeft hij weer wat bossen bezorgd en is hij weer thuis voor een nieuwe lading. "Ik neem ongeveer tien bossen per keer mee. Misschien wordt het op een gegeven moment wel te veel voor in m'n eentje. Ik doe nu alleen in Weidevenne en Purmerend, maar ik wil wel uitbreiden. Misschien bezorg ik over een tijd wel in Zaandam of Amsterdam, wie zal het zeggen?"