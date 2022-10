Nieuwsblog: Wegen in Velserbroek tot eind november dicht • Later werkzaamheden in Uitgeest

De Rijksweg en Hofgeester Eijnde in Velserbroek zijn vanaf vandaag dicht voor auto's. De woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via loopschotten of kunststof platen. Afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken duren de werkzaamheden tot eind november 2022.

