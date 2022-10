Overleden duikinstructeur had luchtfles in handen op moment van explosie

De duikinstructeur die gisteren om het leven kwam in een Amstelveens zwembad is geraakt door een ontplofte luchtfles. Hij had die fles op het moment van de explosie in zijn handen. Het slachtoffer stond op dat moment op de rand van zwembad de Meerkamp. Zo'n veertig mensen waren getuigen van de enorme ontploffing.

VLN Nieuws

"De fles is de ene kant op geblazen en hij de andere kant op", vertelt directeur van AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur vanochtend aan NH Nieuws. De Arbodienst onderzoekt of de instructeur daarna ergens tegenaan is geknald of dat zijn verwondingen puur door de ontploffing zijn veroorzaakt. De Amsterdamse instructeur kwam bewusteloos aan in het Amsterdam UMC en is daar overleden. Bij het ongeluk raakte verder niemand gewond.

Duikschool Nemo, waar de instructeur lid van is, maakte gisteren rond 10.15 uur gebruik van het instructie- en wedstrijdbad. Deze liggen in het middelste gedeelte van het complex. In het bad aan de linkerkant, het golfslagbad, waren zo'n 10 mensen aan het zwemmen. Het doelgroepenbad, dat rechts van het wedstrijdbad ligt, werd gebruikt voor zwemles aan een groep van ongeveer 12 kinderen. "Degene die daar lesgaf heeft na de knal geprobeerd door te gaan, om het weg te houden bij de kinderen. Vlak daarna is het hele zwembad ontruimd. De kinderen hoefden niet langs de plek van het ongeluk", vertelt Ketwich Verschuur.

'Samen over praten' Het drama heeft een enorme impact op de medewerkers van het zwembad. Verschuur: "Gelukkig is er heel veel ondersteuning." Slachtofferhulp stond gisteren bijvoorbeeld meteen voor hen klaar. Het zwembad is zondag na het ongeluk gesloten. Vandaag gaat het golfslagbad weer open, onder meer voor vrij zwemmen. Ook is er een zwemactiviteit voor ouderen. De schade die is ontstaan aan de rand van het wedstrijdbad wordt vandaag hersteld. Medewerkers die gisteren in het zwembad aanwezig waren, hoeven vandaag niet te werken. "Maar we hebben hen wel gevraagd om te komen, zodat we er samen over kunnen praten."