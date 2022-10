Eigenaren zien hun zaak in Zwanenburg in vlammen op gaan: "Het is een nachtmerrie"

De eigenaren van het door brand verwoestte pand in Zwanenburg reageren vanochtend emotioneel. Zij zagen vannacht een deel van hun zaak in vlammen op gaan: "Het is een nachtmerrie, alsof we in een film terecht zijn gekomen", vertellen ze tegenover NH Nieuws.

Het gaat om de opslag van een witgoed- en elektronicazaak Welhof aan de Venenweg in Zwanenburg. "We verwachten een enorme schade. In het pand stonden vooral wasmachines, fietsen en matrassen."

De brand onstond vannacht rond 00.30 uur. De eigenaren van de zaak kunnen moeilijk bevatten wat er afgelopen nacht is gebeurd. "Dit is een nachtmerrie", zegt een van hen. "Niet alleen voor ons, maar ook voor de veertig werknemers."

Volgens een getuige waren er meerdere werknemers binnen aan het werk om orders klaar te zetten voor de volgende dag. De veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat het om drie medewerkers gaat. Zij wisten op tijd het gebouw te verlaten en zijn ongedeerd.

"Een ravage"

Een omwonende vertelt aan NH Nieuws dat ze afgelopen nacht niets van de brand gehoord heeft. We zag ze vanmorgen een enorme ravage. "Ik vind het heel erg voor de eigenaren en wens hen veel sterkte." Een tweede buurtbewoner heeft in eerste instantie ook niets van de brand gehoord. "Ik merkte pas iets van de brand nadat er blusvoertuigen langsreden."

De opslag van de zaak is vernield, maar de rest van het pand is nog intact. Hier is ook de elektronicawinkel gehuisvest. In de winkel werken veertig mensen.