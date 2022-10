Vuurwerk gegooid op kermis in Osdorp, politie massaal uitgerukt

Rond de kermis in Stadspark Osdorp was vanavond een grote groep agenten te zien. Jongeren hadden op de kermis met vuurwerk gegooid.

Dat gebeurde rond 22.00 uur. "Ik zag wel twintig politieauto's", vertelt een bewoner van Osdorp. "Ze rijden ook door de buurt zonder zwaailicht en sirene, alsof ze nog op zoek zijn." Een andere buurtbewoner sprak van 'behoorlijk wat politie'.

Aanhouding

Een woordvoerder van de politie kon vanavond nog niets over het incident zeggen. Ze zei wel dat de politie waarschijnlijk met meer agenten in de buurt was vanwege eerdere incidenten vorig jaar. Op foto's is te zien dat er zeker één aanhouding is verricht.

Kermisbaas Frans Stuy had wel meer informatie. "Het waren vuurwerkjongens", vertelt hij. "Die hebben we de kermis afgegooid. Een paar minuutjes later zijn ze opgehaald door de politie."

Sfeer goed

Stuy benadrukt dat de sfeer goed was vanavond. Ook hoefde de kermis niet ontruimd te worden of eerder dan de vooraf afgesproken sluitingstijd (22.00 uur) dicht.

De kermis vindt de komende zeven dagen ook nog plaats.