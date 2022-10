ABN Amro mag bijnaam van klant op bankrekening niet wijzigen

Hij was het daar niet mee eens en sleepte de bank uiteindelijk voor de rechter. Hij zei dat de bank de naam zonder zijn medeweten heeft veranderd en dat dit hem problemen oplevert of kan opleveren. Zo kon de ING geen overschrijving doen. Ook heeft hij een NS-kaart op zijn bijnaam en is hij bij goede doelen bekend onder die bijnaam.

De klant heeft in 1978 bij een voorganger van de bank een rekening op naam van de bijnaam geopend. Hij gebruikte een bijnaam die hij sinds 1973 gebruikt. De ABN Amro blokkeerde zijn rekening in juli van dit jaar. Daarna activeerde de op de Zuidas gevestigde bank het rekeningnummer weer, maar de rekening stond nu op de echte naam van de klant.

De voorzieningenrechter ziet dit anders, want de bankrekening bestaat al veertig jaar. "Dat betekent dat eventueel nieuw beleid met aandacht voor het individuele geval moet worden doorgevoerd, met name waar de uitzonderingsgevallen zoals die van eiser, kennelijk bijzonder klein in aantal zijn. Dat de bank het gewoonweg niet meer wil, spreekt in ieder geval niet aan." Dat er een risico op witwassen en fraude bestaat heeft de bank daarnaast 'op geen enkele manier onderbouwd'.

De bank moest de naam die bij het bankrekeningnummer hoort per direct wijzigen, anders zou dat duizend euro per dag kosten. Het gaat nog wel om een voorlopig oordeel. Er vindt later nog een bodemprocedure plaats en die rechter zou een ander oordeel kunnen hebben.