Terugkijken: duizenden hardlopers doen mee aan Amsterdamse Marathon

Het is de derde zondag van oktober en dat betekent dat de Amsterdamse Marathon weer van start ging. Zo'n 17.000 atleten gingen vanmorgen om 9.00 uur van start op de marathon. De ruim 42 kilometer lange loop ging dwars door de stad, AT5 en NH Nieuws waren live bij de 46e editie van de marathon. Bekijk hier een compilatie.

