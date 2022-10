Bilspier is spelbreker voor Richard Douma, die eerder uitstapt bij Amsterdam Marathon

"Ik probeerde me daarna nog te herpakken, maar ze waren goed aan het versnellen", licht Douma toe. "Ik had wat spanning op mijn bil en liet het tempo juist zakken. Het is moeilijk om zo'n groep te laten gaan, want ze zaten op het schema van mijn tijd. De pijn in de bil werd erger, dus uiteindelijk heb ik besloten om uit te stappen."

Op het moment dat Douma wilde afstappen, had hij nog overleg met zijn coach. "Die was toevallig in de buurt op de fiets en gaf ook aan om af te stappen. Je doet er dan niet goed aan om door te lopen."

Op 23 kilometer had de atleet de wind in de rug, maar hij had wel een vervelende misstap. "Daarna heb ik gezocht naar ritme. Ik begon me ook te ergeren aan mensen naast het parcours. Die waren andere atleten aan het aanmoedigen, maar ik kwam niet meer in mijn focus."

Op de fiets

Normaal gesproken worden atleten opgehaald met busjes als ze uitstappen bij hardloopwedstrijden, maar Douma koos een ander vervoermiddel. "Uiteindelijk heb ik de warme kleding van mijn coach aangetrokken en ben ik op de fiets teruggegaan naar het Olympisch Stadion."

Teleurstelling

Douma is wel teleurgesteld dat hij de marathon niet heeft uitgelopen, maar vindt dat hij een verstandige keuze heeft gemaakt. "Ik had ook met pijn door kunnen lopen tot 39 of 40 kilometer. Dan heb je straks alleen maar meer schade aan het lichaam en is de hersteltijd een stuk langer. Ik doe nu even een weekje rustig aan en dan kan ik alweer dingen gaan plannen."