Basketbal: jeugdig Den Helder Suns niet opgewassen tegen Yoast United

Den Helder Suns heeft niet kunnen winnen van Yoast United. Het werd in de eigen Sporthal Sportlaan 80-93 voor de basketballers uit Bemmel. De Suns misten vier basisspelers, desondanks bleef het tot aan de rust gelijkopgaand. In de tweede helft van de wedstrijd sloeg Yoast toe.

In het eerste kwart was het de Pool Wietze Nossek die meerdere driepunters maakte. Daardoor was het 19-26 voor Yoast United. Daarna bleef het een gelijkopgaande strijd en kwam Den Helder iets beter terug: 40-46.

De basketballers uit Bemmel sloegen snoeihard toe in het derde kwart: 58-72. De marge werd in het laatste gedeelte nog iets verkleind, maar de nederlaag werd niet afgewend: 80-93.