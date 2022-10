Auto vliegt over de kop op Amersfoortseweg: 'Zie 'm bovenop mijn auto vallen'

Een auto sloeg vanmiddag over de kop op de Amersfoortseweg in Naarden. De auto raakte in zijn val een andere auto en kwam uiteindelijk op de zijkant tot stilstand. De bestuurder werd na een halfuur bevrijd door de brandweer en is meegenomen naar het ziekenhuis.

Raymond vertelt: "Hij wilde mij inhalen, maar dat kon niet door een tegenligger. Toen is-ie rechts gaan rijden, raakte hij een boom en slipte hij. Ik hoorde geslip en gekraak achter me en vervolgens zie ik de auto door de lucht vliegen en bovenop mijn auto vallen. Die klap viel gelukkig mee, ik ben blij dat we er niets aan over hebben gehouden."

De twee zijn opgehaald door Raymonds vriendin, zijn auto is waarschijnlijk total loss. "Dat is balen. Die auto had ik net nieuw, hij was pas zes weken oud. En ik had er zo lang op gewacht. Morgen ga ik maar de verzekering bellen."