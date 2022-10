Bekijk hier: Huwelijksaanzoek op de marathon van Amsterdam

Een heel romantische finish van de marathon in Amsterdam vanmiddag. Na het lopen van de 42 kilometer vroeg Huub zijn vriendin Sas ten huwelijk. "Na zestien jaar samen wordt het tijd voor de volgende stap."

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.