Grootste festival ter wereld voor levende standbeelden in Alkmaar

Alkmaar is dit weekend toneel voor het grootste festival ter wereld voor levende standbeelden. Zondagmiddag wordt van 13.00 tot 17.00 uur het wereldkampioenschap gehouden in de binnenstad, met tegelijkertijd het Kids Statues Festival. Zaterdagavond werd de dertiende editie van het World Living Statues Festival geopend met Statues by Night - Meet the Champions.

"Het concept is 'ontmoet de kampioenen'. Dus iedereen die al een keer een kampioenswedstrijd gewonnen heeft, die treedt vanavond op hier rondom de Grote Kerk en bij het Canadaplein", legde Rowy Onrust van DDOS Even Support vooraf uit. Patrick van Horne alias De Mosketier vertelde er heel veel zin in te hebben. "Zalig om weer terug te mogen zijn, zoals elke keer. Voorheen was het in Arnhem en nu hier is het een groot feest om collega's te zien en om te kunnen optreden."

De kampioenenexpositie werd druk bezocht en de bezoekers waren al vanaf het eerste levende standbeeld onder de indruk. "Geweldig! Dit is de eerste en ik vind hem al prachtig", zegt een van hen. "Ja gaaf, ik vind het ontzettend gaaf. Heel erg leuk", voegt een ander toe.



Aan het wereldkampioenschap vanmiddag doen 111 deelnemers mee in de allermooiste outfits. "De artiesten komen uit 20 verschillende landen, dus Nederland en België, maar ook Oekraïne en de USA", aldus Rowy. "Vanuit Portugal heel erg veel, Spanje, Duitsland. Echt van alles". Tegelijkertijd wordt ook het Kids Statues Festival gehouden. De kampioenen die zaterdag deelnamen aan Statues by Night mogen natuurlijk weer meedoen, maar dan wel met een nieuwe theatrale uitdossing.



En bij een kampioenschap hoort natuurlijk een jurybeoordeling. "Je wordt door de jury beoordeeld op een aantal aspecten. Je moet natuurlijk stil kunnen staan, maar je idee moet ook goed zijn. En originaliteit van je standbeeld". Patrick vult aan dat het vooral ook entertainment is. "Het is straattheater. Dus hoe meer mensen er zijn, hoe minder wij stilstaan". Na het einde om 17:00 uur worden de winnaars bekendgemaakt.



Alles over het festival is te vinden op worldlivingstatues.nl.