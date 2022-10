Duiker ernstig gewond in zwembad De Meerkamp: "Het heeft enorme impact op ons"

Bij zwembad De Meerkamp aan de Van der Hooplaan in Amstelveen is vanochtend een duiker gewond geraakt bij het instructiebad. Er zou mogelijk een duikfles zijn ontploft.

Politie, brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar het zwembad toe om de medewerker medische zorg te geven. Het slachtoffer is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Enorm geschrokken

Medewerkers van het zwembad zijn geschrokken. "Het heeft enorme impact op ons. Zoiets maak je niet dagelijks mee", zegt Suzan Kaynar, coördinator bij De Meerkamp. Op dit moment krijgen zij en haar collega's begeleiding van slachtofferhulp. "Drie jaar geleden hadden we ook een reanimatie in het zwembad. Sommige collega's herbeleven dit gevoel nu weer."

Wat er precies gebeurd is in het zwembad, is nog niet duidelijk. Het zwembad blijft voor de rest van de dag gesloten. Hoe het met het slachtoffer gaat is ook nog niet bekend.

De arbeidsinspectie doet verder onderzoek.