Getachew wint Amsterdam Marathon, Ayana loopt nieuw parcoursrecord bij de vrouwen

Tsegaye Getachew heeftde 46e editie van de Amsterdam Marathon gewonnen. Hij noteerde een eindtijd van 2 uur 4 minuten en 49 seconden. Het parcoursrecord van Tamirat Tola (2.03,39) bleef buiten bereik. Khalid Choukoud prolongeerde zijn nationale titel in een nieuwe perscoonlijke toptijd (2.09,36). Zaankanter Richard Douma stapte voortijdig uit. Bij de vrouwen maaktee Almaz Ayana een indrukwekkend debuut en won in 2.17,20.

De snelste Nederlander Abdi Nageeye ontbrak in de hoofdstad. De winnaar van olympisch zilver bereidt zich voor op de New York Marathon. Nadat om negen uur het startschot was gegeven door burgemeester Femke Halsema ontstond er zoals verwacht een grote kopgroep van Afrikaanse atleten. In de tweede groep zaten Nederlands kampioen Khalid Choukoud en Zaankanter Richard Douma.

Bij de doorkomst op de Churchillaan op tien kilometer noteerde de kopgroep een tijd van 29 minuten en elf seconden. Daarmee zaten ze op schema voor een verbetering van het parcoursrecord dat Tamirat Tola vorig jaar neerzette. De Ethiopiër klokte toen een eindtijd van 2.03, 39. Halverwege had de kopgroep met alle favorieten een voordelige marge van16 seconden op dat parcoursrecord.

Douma lost

De groep Choukoud-Douma klokte na 21,1 kilometer en tijd vn 1.04,57. Dat was minder snel dan Choukoud vooraf had aangekondigd. Na krap 28 kilometer moest Douma, bezig aan zijn tweede marathon, de groep laten gaan. Niet veel later stapte hij uit. Na het dertig kilometerpunt verlieten de laatste twee hazen de kopgroep, waarna de lopers terrein verloren. Het parcoursrecord bleek te hoog gegrepen. De kopgroep dunde in het Vondelpark uit van tien naar vijf lopers, waarna Getachew in de laatste kilometers ook de overige concurrenten loste, waardoor hij solo over de streep kwam.