Succesvol Europees debuut ZV De Zaan: waterpoloërs al zeker van volgende ronde

De waterpoloërs van ZV De Zaan hebben in Europa hun visitekaartje afgegeven. De Zaankanters zijn al voor de laatste groepswedstrijd zeker van de volgende ronde in de Euro Cup. Een knappe prestatie, want ZV De Zaan speelde nog nooit Europese wedstrijden.

Voor ZV De Zaan is het de eerste keer dat de club uitkomt in Europa. In Thessaloniki kwamen de waterpoloërs uitstekend voor de dag in de groepswedstrijden. PAOK Thessaloniki (7-6), CN Echeyde (11-10) en SV Ludwigsburg (16-7) werden alle drie verslagen. Alleen voor koploper Sibenik uit Kroatië moest ZV De Zaan onderdoen: 9-5.

"De tegenstanders komen uit traditionele waterpololanden", zei trainer Andreas Miralis voorafgaand aan het Europese avontuur. "Die hebben allemaal een goed niveau. Dus ik verwacht zware wedstrijden."

Morgen speelt de ploeg van Miralis nog tegen Montpellier. De inzet in die wedstrijd is de strijd om de tweede plek in de groepsfase. Aanstaande maandag volgt de loting voor de volgende ronde van de Euro Cup.