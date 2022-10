Kleine nederlaag tegen Dicken laat handbalsters VZV ongedeerd in Europacup

Ondanks een kleine nederlaag in Finland heeft VZV zich geplaatst voor de derde ronde in de Europacup. De handbalsters uit 't Veld verloren met 26-24 van het Finse Dicken, maar hadden vorige week al een ruime marge opgebouwd.

De ploeg van trainer Rolf Schulte von vorige week in eigen huis met ruime cijfers. VZV was toen met 22-13 te sterk voor de Finse handbalsters. "Dit was echt heel erg goed", zei Schulte na afloop van de thuiswedstrijd. In Helsinki kwam VZV vanmiddag geen moment in de problemen. Dicken moest met negen doelpunten verschil winnen, wat gezien het spelbeeld van vorige week een schier onmogelijke opgave bleek.

SEW

SEW speelt om 19.00 uur tegen Lugi Dam uit Zweden. Vorige week leden de handbalsters uit Nibbixwoud een 31-23 nederlaag. De ploeg van trainer Michael Vijverberg moet in De Bloesem dus minimaal met acht doelpunten verschil winnen.

Bekijk hieronder de samenvatting van VZV - Dicken van vorige week.