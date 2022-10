Haarlemmermeer NL V Bewoners ontzet nadat auto hun woning in reed: "Zijn ons rot geschrokken"

Even voor 23.00 uur gisteravond ging het mis: een 25-jarige Aalsmeerse bestuurder reed in op het huis van Henryk en zijn vrouw aan de Kruisweg in Rozenburg. De auto reed met volle snelheid rechtdoor over het kruispunt, door de heg, tegen de voordeur van het stel. "Als we iets later bij de buren waren weggegaan, waren we er allebei niet meer."

"Mijn vrouw stond onder de douche. Ik was even naar de wc geweest en liep naar de keuken, toen achter mij de deur naar binnen vloog. Daar zaten maar een paar seconden tussen." Toen Henryk buiten ging kijken, trof hij een zwaar beschadigde gele bestelbus aan. De bestuurder probeerde volgens hem de auto te starten om weer weg te rijden. "Hij zei dat hij twaalf uur achter elkaar had gewerkt en daarna drie biertjes had gedronken, maar daar geloof ik helemaal niks van", vertelt Henryk. "Hij is richting ons huis gereden zonder te remmen. Er zijn geen sporen dat hij heeft geremd." Bloed De politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. "Hij had bloed op zijn gezicht, maar kon nog wel goed lopen." In welke staat de bestuurder nu verkeert is nog niet bekend. "Ik had gisteren een nieuwe auto voor mijn vrouw gekocht, die is nu direct beschadigd. Het is een harde klap geweest."