4,5 jaar cel voor scooterbestuurder die automobilist neerstak in West

Een scooterbestuurder die vorig jaar november een automobilist neerstak op de Van Hallstraat in West, is veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor poging tot doodslag en bedreiging. De man stak de automobilist na een ruzie in zijn schouder en gezicht.

Volgens de rechter probeerde de scooterbestuurder het slachtoffer dood te steken. Zelf zegt de man dat hij dat uit zelfverdediging deed, omdat het slachtoffer hem eerder al eens met een mes zou hebben aangevallen. Dat scenario is volgens de rechter 'niet aannemelijk', valt te lezen in het vonnis.

Naast steken in de schouder en het gezicht probeerde de man het slachtoffer ook in zijn borst te steken. Die steek had hem fataal kunnen zijn, zegt de rechter. "Naar algemene ervaringsregels had dit tot de dood van het slachtoffer kunnen leiden, omdat zich op die plek belangrijke bloedvaten en kwetsbare organen bevinden." De rechter ziet daarnaast een hoog recidiverisico, onder meer omdat de man al een crimineel verleden heeft.

Geen TBS

Bij de celstraf van 4,5 jaar die de man moet uitzitten, zit geen voorwaardelijk deel, omdat de rechter er geen vertrouwen in heeft dat de man zich aan die voorwaarden houdt. De man werkte niet mee aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum. Omdat het mede daardoor niet bekend is of hij aan een stoornis lijdt, kan de rechter hem ook geen TBS opleggen.