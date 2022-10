Meisjes gaan steeds vaker op rugby: "Ik vind tackelen het leukst"

Ook al groeit de belangstelling voor de sport, het kan volgens de club nog veel beter. De dames van Rugby Club Waterland zijn vorig jaar landskampioen geworden. Iets wat de 13-jarige Mieke de Vries ook ambieert. Ze is een groot talent en speelt al als jeugdinternational. Komende week gaat ze voor het eerst naar het buitenland. In Engeland, het walhalla van het rugby, gaat ze een aantal wedstrijden spelen.

Broer

Mieke is door haar broer gaan rugbyen. "Ze hadden iemand tekort in zijn team en toen ben ik ingevallen. En ik vond het zo leuk dat ik ben gebleven", vertelt ze.

Mieke helpt de nieuwe meisjes een beetje op weg. Zoals Janna die nog nooit een rugbybal in haar handen heeft gehad. "Ik ken hier niemand en ik wilde het rugby graag uitproberen, want ik ben op zoek naar een nieuwe sport." Janna deed tot nu toe aan schaatsen en skeeleren en denkt dat ze een teamsport leuker vindt. "Het bevalt me goed", zegt ze naar een uurtje spelen, "ik twijfel nog wel want ik vind waterpolo ook erg leuk. Dit lijkt er trouwens wel op, zo met een bal rondspelen."

Vuil spel

Danique Nikkels is speelster van het eerste team en een ervaren rot. Op haar 15de ontdekte ze het rugby via een neef en hing haar crossfiets aan de wilgen. Het samen spelen in een team vindt ze heerlijk. "Je ziet dat rugby bij de mannen al booming is, maar ik ben blij dat steeds meer meisjes het gaan ontdekken."

En is het nou bij de dames net zo'n hard en vuil spelletje als bij de mannen? "Het is een wel vuil spelletje, maar er is ook heel veel respect naar elkaar toe. Je haalt elkaar onderuit op een technische manier. Je wil niet dat iemand zijn been breekt." En dat onderuithalen is wel een van de grootste charmes van het spel, vindt ook Mieke. "Ik vind tackelen het aller leukste."