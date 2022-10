Telstar houdt knap stand tegen Roda JC

De opstelling van Telstar was ongewijzigd in vergelijking met de gewonnen wedstrijd tegen Jong PSV. Supporters van Roda JC ontbraken in Velsen-Zuid. De harde kern had zich dusdanig misdragen tegen VVV-Venlo, dat de plaatselijke driehoek het niet aandurfde. Door een fraai overstapje van Glynor Plet stond David Min opeens oog in oog met Moritz Nicolas. De huurling van RKC kapte de doelman beheerst uit en schoot hard binnen: 1-0.

Enkele minuten later werd de voorsprong van de Witte Leeuwen verdubbeld. Roda-speler Lennerd Daneels gooide zich voor een voorzet van Jonathan Mulder. Volgens scheidsrechter Pol van Boekel maakte Daneels daarbij hands en gaf een penalty aan Telstar. Glynor Plet benutte het buitenkansje dankbaar: 2-0. Daarmee zaten de Velsenaren binnen een kwartier op rozen. Een vrije trap van Christos Giousis ging net over, Roda kon hier alleen een slap schotje van Bryan Limbombe tegenover stellen.

