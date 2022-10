Krakers Plantage Middenlaan moeten vertrekken, maar houden protest

De krakers die sinds deze week in een voormalig hotel aan de Plantage Middenlaan in het centrum zitten, kunnen niet lang meer van het pand gebruik maken. De politie heeft laten weten dat ze er niet meer mogen overnachten.

De eigenaar van het pand heeft aangifte gedaan. Naar aanleiding van die aangifte is er besloten dat het pand ontruimd moet worden. Agenten hebben dat vandaag tegen de krakers gezegd. Ze hebben ook gezegd dat de krakers de mogelijkheid hebben om vrijwillig te vertrekken.

Weg blokkeren

De krakers en sympathisanten zijn het niet eens met dat besluit. In de straat vindt vanavond een soort protest plaats, waarbij muziek werd afgespeeld en een rookpot werd afgestoken. Rond 21.45 uur besloten de krakers de weg te blokkeren. Daardoor konden automobilisten er niet door. Ook de tram stond stil. Om 22.10 uur vertrokken de actievoerders uit de straat.

Activisten riepen vanavond via sociale media op om naar het gekraakte pand toe te komen. Die oproep werd via Instagram ook verspreid door BIJ1-raadslid Nilab Ahmadi. In de oproep stond dat er door de politie gezegd is dat het pand onveilig is, maar dat is volgens de activisten niet waar. Het voormalige hotel zou 'goed bewoonbaar' zijn.