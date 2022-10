Terugkijken: politiek debatcafé over demonsteren en parkeren: "Geen alternatieven"

Na de Haarlemse raadsvergadering gaan politici en journalisten elke maand in debatcentrum de Pletterij met elkaar in discussie over de genomen besluiten. Dit keer stond het herinrichtingsontwerp voor Meerwijk met minder parkeerplekken en het demonstratierecht op de agenda.

Extinction Rebellion laat steeds meer van zich horen, en steeds vaker niet alleen op straat maar ook in supermarkten bij de vleesschappen. Burgemeester Jos Wienen probeerde daar paal en perk aan te stellen, omdat het huisvredebreuk zou zijn. Het nieuwe GroenLinks-raadslid Janneke Barten stond aan de wieg van de demonstraties van Extinction Rebellion in Haarlem. Maar waar ligt de grens voor de demonstranten? Zij en Frans Smit van OPHaarlem reflecteren hierover.

En in het parkeerdebat werd deze maand een nieuw hoofdstuk geschreven. De straten in Meerwijk worden heringericht, omdat het rioolwater op een andere manier moet worden opgevangen en er behoefte is aan meer groen in de buurt. Bewoners zien echter dat het ten koste gaat van parkeerplekken en zijn bang dat er voor het hoognodige vervoer naar hun werk straks geen plaats meer is. VVD-raadslid Joris Blokpoel vindt daar het zijne van, zeker nu de gemeente in elf andere Haarlemse wijken dit ook wil doorvoeren. "Er worden geen alternatieven geboden om te parkeren."

En naast dit politieke geweld probeert stadsdominee Tom de Haan oog te houden voor de eenzamen en mensen in psychische nood in zijn column.

