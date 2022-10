Egmond aan Zee moet het even doen zonder 'hun konijn': Nijntje Pluis krijgt grote beurt

Nijntje Pluis verdwijnt weer even van het toneel op de boulevard in Egmond aan Zee. Van de gemeente krijgt het bekendste konijn van Nederland een grondige opknapbeurt. En dat is hard nodig, want ook haar bootje heeft zwaar geleden onder alle regen, wind en klauterende kinderen.

Het beeld van Nijntje wordt overgebracht naar scheepswerf de Egmonder Pinck, waar ze weer eens flink in de watten wordt gelegd. Vooral het onbewerkte hout in haar bootje verdient wat aandacht. "De in Egmond geboren Nijntje krijgt na een lange, zonnige zomer weer een lekkere schoonheidsbehandeling. Haar bootje gaat even naar de scheepswerf."

Klaar voor nieuw seizoen

Wanneer het konijn precies terugkeert op de boulevard, haar vaste plek, is niet duidelijk. Maar na de opknapbeurt is 'onze fotogenieke Nijn straks weer helemaal klaar voor het seizoen', aldus de gemeente Bergen.

Het is niet de eerste keer dat het beeld tijdelijk van de boulevard verdwijnt. De laatste keer, ook voor een opknapbeurt, was in 2015.

Nijntje is niet weg te denken uit Egmond aan Zee, de plek waar de creatie van Dick Bruna ooit tot leven kwam. Bruna tekende daar in de jaren '50 voor het eerst zijn wereldberoemde figuur in het zand voor zijn kinderen. Vrijwilligers van de Egmonder Pinck schonken het beeld van Nijntje in 2008 aan de badplaats.