Nog geen grinds en slides: komst skatepark vertraagd door procedures en hogere kosten

En dan zijn er nog de kosten die hoger uitvallen dan begroot, waardoor het winnende ontwerp mogelijk moet worden aangepast. "Dat komt met name door kosten voor onderzoeken, watercompensatie, maatregelen overschrijding geluidsnormen, de voorbelasting en prijsstijgingen", aldus het college in de brief.

"Die vergunningen snap ik nog wel", zegt skater Tijn in gesprek met NH Nieuws. "Maar de kosten niet, vooral omdat het al in een eerdere begroting was opgenomen." Inmiddels is het drieënhalf jaar geleden dat hij met Sem en enkele vrienden handtekeningen ophaalden voor een skatepark in Amstelveen. Maar waar die vrienden inmiddels zijn afgehaakt, jagen Tijn en Sem hun droom nog steeds na.