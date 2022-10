Kerst bij tuincentrum de Boet begonnen: "Mensen bezuinigen niet graag op gezelligheid"

Kerst: volgens sommigen 'The Most Wonderful Time Of The Year' maar is al deze energieslurpende gezelligheid nog wel betaalbaar? In het Noord-Hollandse epicentrum van de kerst, tuincentrum de Boet in Hoogwoud, doen de eerste mensen alvast hun inspiratie op.

Het is een fantasierijk gebeuren en het ziet er piekfijn uit. En dat moet ook: vandaag is de officiële opening van hun kerstshow.

Bij het binnenlopen van tuincentrum de Boet in Hoogwoud is nog weinig van de energiecrisis te merken. De ingang is rijkelijk versierd met planten, in de hoek staat een enorme verlichte paddenstoel en in het midden ligt een vijvertje waar rook over zweeft.

Directeur Jord Beers komt aangelopen. Op de vraag of ze moeten besparen antwoordt hij: "Ja, maar we bezuinigen niet op sfeer! We zetten wel de verwarming wat later aan en op een lagere temperatuur aan. Het blijft wel comfortabel voor de klant, in ons café komen bijvoorbeeld kleedjes te liggen. Op de grootte van de show leveren we niets in."

Concert van ijsberen

En dat is te zien. Na het passeren van tal van kerstbomen, een concert van ijsberen en ontelbare kerstballen kom je terecht bij de kerstdorpen. Terwijl op de achtergrond Michael Bublé met Holly Jolly Christmas speelt en er een treintje langs zoeft, legt José Coenraadts, één van de makers van het dorp, trots uit.

"Ik doe dit al 25 jaar. In de zomer beginnen we met het tekenen van de tafels en eind augustus beginnen de timmermannen met het bouwwerk. Daarna is het aan ons om het dorp neer te zetten. Veel mensen vinden het priegelwerk, ik vind het heerlijk."

