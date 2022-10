Leerlingen rouwen om plotselinge dood van Bas (17): "Besef het nog steeds niet"

Oud-leerling Julien had verwacht pas terug te komen bij het Martinuscollege als hij cum laude was geslaagd, maar na het plotseling overlijden van zijn vriend Bas (17) staart hij nu in de aula met ongeloof naar het herdenkmonument van zijn vriend. De altijd frivole Grootebroeker kwam woensdagavond op een kruising in Wervershoof met zijn bromscooter in botsing met een auto en overleefde het ongeluk niet. "Ik besef het nog steeds niet dat hij er niet meer is."

Leerlingen van het Martinuscollege rouwen om het plotselinge overlijden van medestudent Bas - NH Nieuws

Het verschrikkelijke nieuws kwam hard aan bij de leerlingen en leraren van het Martinuscollege in Grootebroek. "De emoties zitten nogal hoog", vertelt Hanneke Doodeman, die teamleider is van de havo-bovenbouw. Samen met haar lopen we naar de herdenkplekken, die speciaal voor Bas (17) zijn gecreëerd. "Bas was zo'n jongen die iedereen wel kende. Een gangmaker, iemand die je aansprak en vaak te zien was met een glimlach op zijn gezicht. Bas was soms een beetje ondeugend, maar op een speelse manier. Ik vond hem dan ook altijd een charmant boefje", lacht Doodeman. Bloemen Gistermiddag herdachten vrienden en familie Bas op de plek van het ongeluk. Ze legden daar bloemen neer en ook branden er kaarsjes en staat er een fotolijstje van Bas in het midden. Vandaag legde niemand bloemen neer voor de overleden Grootebroeker, maar zie je vooral onwetende automobilisten nieuwsgierig kijken naar de rij bloemen die zijn neergelegd voor Bas. Tekst gaat verder onder foto:

Familie en vrienden hebben bloemen gelegd op de plek van het ongeluk - Tom de Vos/NH Nieuws

De school met ruim 1.600 leerlingen heeft sinds kort een overlijdensprotocol ingesteld en past dit toe na het overlijden van Bas. "Wij stemmen eerst met de ouders af en vragen: wat willen jullie?", legt directeur Kees van Bergeijk uit. "De ouders vonden het prima dat wij een herdenkmonument voor hun zoon in de school creëerden." Ook de directeur van de school kende Bas. "Het was een hele leuke jongen en ik weet dat iedereen hem enorm gaat missen. Nee, deze jongen zal nooit meer uit mijn gedachten verdwijnen." De school heeft twee ruimtes waarbij leerlingen stil kunnen staan bij het plotseling overlijden van hun medestudent. "We hebben een afgesloten ruimte, maar ook in de aula staat een foto", aldus Doodeman. "Leerlingen vinden het prettig om ook samen Bas te herdenken, dus hebben we voor die optie gekozen." De leerlingen van het Martinuscollege hebben tot de herfstvakantie de tijd om afscheid nemen in de herdenkruimtes van de school.

Op de plek van het ongeluk zijn bloemen geplaatst Tom de Vos

Op de plek van het ongeluk liggen bloemen Tom de Vos

Bas overleden na ongeluk grootebroek (andijk en Wervershoof) Tom de Vos/NH Nieuws Volgende