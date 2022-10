Driehonderd kinderen maken eigen gedichtenbundel tijdens Kinderboekenweek

Nora, van bijna negen, heeft een gedicht geschreven over haar favoriete plekje bij een meertje waar ze graag radslagen maakt. Zelf wist ze eigenlijk niet dat ze kon dichten, maar wil dat nu wel vaker doen. De 9-jarige Kaatje is erg trots op haar eigen gedicht. Het is dan ook haar lievelingsgedicht in de bundel. Ze beschrijft in haar gedicht een mooie dag onderaan de dijk terwijl ze danst in het gras.

Gi-ga-groen

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: Gi-ga-groen. Na wat lessen van een schooldichter, schreven de leerlingen uit de onderbouw ook een groepsgedicht. Kinderen uit de andere groepen schreven zelf een gedicht over het thema van de Kinderboekenweek. De gedichten zijn nu te lezen in een door de school uitgegeven gedichtenbundel.

Rozanne Mak is leescoördinator op de Bloeiende Perelaar en hoopt dat de kinderen meer gaan lezen door de dichtbundel. "Ik hoop dat het ze inspireert dat voor hun lezen ook op een andere manier kan."

Op school is de Kinderboekenweek vandaag afgesloten en zondag in de rest van het land. Alle kinderen krijgen een bundel mee naar huis.