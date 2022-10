Lastige spagaat: ruim baan voor feestende festivalgangers of voor broedende vogels?

Het wordt steeds drukker in onze provincie en er komen steeds meer inwoners bij. Veel mensen gaan naar de natuur in de omgeving voor plezier of stilte en ontspanning. Maar blijft er voldoende ruimte en rust voor de bomen, planten en dieren als er zoveel mensen komen? Dat zoekt presentator Koen Bugter uit in een nieuwe vierdelige Expeditie Noord-Holland.

Koen bezoekt onder meer 't Twiske onder de rook van Amsterdam. Beheerder Marco Woudstra springt samen met onze presentator op de mountainbike. Woudstra ziet ook dat het steeds drukker wordt in 't Twiske. "Mensen denken vaak dat we maar een strand hebben, maar we hebben er zeven. Er zijn voldoende plekken waar mensen heen kunnen. We proberen de aantallen te spreiden over het hele gebied."

Welcome To The Future

't Twiske is een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000) maar tegelijk staat het open voor festivals en dat terwijl aangrenzende gemeentes als Landsmeer steeds meer moeite hebben met het muziekfestijn. Het zorgde ervoor dat housefestival Welcome To The Future nu een andere locatie zoekt omdat de 'ambities van het festival en het natuur- en recreatiegebied niet meer verenigbaar zijn.'

Beheerder Marco ontwijkt de vraag of het recreatieschap open staat voor housemuziek want 'wij laten ons leiden door ons bestuur en de politiek.' Maar als presentator Koen Bugter doorvraagt moet de housemuziek volgens de beheerder van 't Twiske wel kunnen in het natuurgebied.

"Ik vind het twee keer per jaar een leuk iets in het recreatieschap. Je zal wat geluid horen, maar om 0.00 uur 's nachts is het over." Er zijn onderzoeken naar wat de muziek met vogels doet. "Daar blijkt uit dat het gewoon kan. Vogels hebben geen last van housemuziek in het natuurgebied."

Gaasperplas vlakbij metro

Recreatie- en natuurgebied Gaasperplas ligt pal aan het Amsterdamse metrostation. Ook daar komen steeds meer mensen naar toe. Stadsecoloog Geert Timmermans is razend enthousiast. "Er is eigenlijk geen groen gebied in Nederland dat zo goed verbonden is met de metro als Gaasperplas."

Tamme Aalscholver

Even later lopen Koen en Geert pal langs een bijzondere ietwat tamme vogel en wordt het duidelijk dat de vele bezoekers ook hun uitwerking hebben op de natuur: "Kijk Koen, een Aalscholver. Op vijf meter afstand. Als je naar het Naardermeer zou gaan zou hij al op tweehonderd meter afstand wegvliegen, maar hier in Amsterdam zijn ze meer gewend en blijven ze gewoon zitten."