Medemblikkers starten eigen filmhuis: "Willen de leefwereld verbreden"

Vanaf morgen heeft Medemblik zijn eigen filmhuis in het Oorlogsmuseum. "Voor de liefhebber die films wilt kijken die niet op Netflix staan. Maar ook voor de gezelligheid en de verbinding", vertelt Lars Rustenburg van het museum. Samen met andere Medemblikkers is hij het filmhuis gestart.

Filmhuis Medemblik

In het Oorlogsmuseum zit een bioscoopzaal. "Helemaal ingericht in een stijl van de jaren '40, negentig zitplaatsen", vertelt Lars. Voor corona had het museum al het idee om er meer mee te doen dan alleen te gebruiken voor hier en daar een presentatie of documentaire. Maar toen kwam opeens alles stil te liggen. In maart dit jaar werd het idee van een filmhuis weer opgepakt. Oud-documentairemaker Jacques Laureys sloot zich aan bij de projectgroep. Hij wil meer cultuur in Medemblik. Maar ook Rutie en Kees Breebaart sloten zich aan. Zij organiseren vaker voorstellingen in de Bonifatiuskerk en misten een filmhuis in de gemeente.

Quote "We willen een gezellige avond uit bieden. Laagdrempelig, zodat je zo kan langskomen" Lars rustenburg - oorlogsmuseum medemblik

Door de handen op elkaar te leggen, is het morgen nu zover. Elke zaterdag wordt er een film uitgezonden om 20.30 uur. "Elke week is er weer een ander thema", vertelt Lars. "Er heerst veel eenzaamheid, bij ouderen maar ook bij jongeren. We willen een gezellige avond uit bieden. Laagdrempelig, zodat je zo kan langskomen." Naast een film willen ze ook eten vooraf aanbieden en achteraf een drankje en een bitterbal. "Er wordt al heel enthousiast gereageerd", vertelt Lars. Hij hoopt dat veel mensen de weg naar het filmhuis weten te vinden. "Het moet natuurlijk gaan groeien. We hopen dat Medemblikkers vriend worden en ons maatschappelijke initiatief willen ondersteunen." Morgen 'grand opening' De opbrengsten blijven behouden voor het filmhuis. "Daar kunnen we weer investeringen voor doen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een exclusievere film. Of een keer een stomme film waar we een orgel of piano bij kunnen regelen." Het filmhuis heeft morgen de 'grand opening'. Vanaf 19.00 uur zijn bezoekers welkom. Er wordt een stomme film (een film zonder geluid, red.) vertoond van Buster Keaton en de hoofdfilm is Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.