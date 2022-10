'Mister Roeraarde' omgekomen bij busongeluk in Ecuador: "Rob was het gezicht van de winkel"

De 73-jarige Hilversummer die in Ecuador is om gekomen bij het busongeluk is Rob Kabboord. In Hilversum en omstreken is hij beter bekend als 'Mister Roeraarde'. De man met de witte stofjas had altijd alles in huis in zijn speciaalzaak aan de Naarderstraat. "Rob was het gezicht van de winkel", aldus zijn vrouw Anneke.

De kenmerkende gele borden, die altijd voor Roeraarde hangen, zijn weg. In de etalage liggen geen producten en etenswaren die de winkel voor de oosterse keuken normaliter verkoopt. Waarom de zaak gesloten is, is duidelijk gezien de foto van Rob, de bos bloemen die ernaast staat, het zwarte doek en de rouwadvertentie die op het raam is geplakt.

Achter de gesloten deur is de lol van het ondernemen en de klanten enthousiast maken over de producten uit Azië en het Midden-Oosten, waar 'Mister Roeraarde' in het hele Gooi en ver daarbuiten om bekend staat, verdwenen. Momenteel heerst binnen verdriet nadat het noodlot op zondag 2 oktober toesloeg in Ecuador.

Bevlogenheid

Zijn zaak was zijn alles, zoals Anneke zegt. Hobby's had hij dan ook niet. Bijvoorbeeld rustig een puzzel doen, zat er niet in. Verspilde tijd vond Rob. Die tijd stopte hij veel liever in zijn eigen toko, wat hij dan vaak deed en waar hij ook maar dertien treden voor naar beneden hoefde. Zijn enorme ondernemersgeest, die zijn passie en bevlogenheid tekenden, was een goede combinatie met zijn liefde voor eten en koken. "Wij konden bij het ontbijt al over eten praten."

Maar nu hij een dagje ouder werd en Anneke, toen zij zeventig werd, duidelijk te kennen had gegeven er toch wat vaker uit te willen, maakte Rob meer tijd vrij. Waar januari normaal gesproken de maand was waarin het stel op vakantie ging en de winkel sloot, was nu ook een 21-daagse groepsreis geboekt naar Ecuador en de Galapagoseilanden. Meer genieten van de vrije tijd en elkaar, zonder het ondernemen helemaal los te laten.

Geen bereik

Na de eerste drie dagen in Ecuador was het gezelschap met de bus onderweg naar hun jungle lodges. Rob en Anneke keken daar reikhalzend naar uit. Het avontuur van het oerwoud lonkte. Daar kwam bij dat ze in gebied zaten waar ze ook niet bereikbaar zouden zijn voor drie dagen. "Dat hadden we de kinderen ook geappt", aldus Anneke.

Onderweg daar naartoe ging het helemaal mis. Tijdens de rit, net buiten de stad Tena, zakte de bus plots weg. Toen de chauffeur probeerde te corrigeren kwam de bus op de zijkant terecht en gleed deze vervolgens lang door. De bus kwam pas tot stilstand tegen een andere bus. Deze 'botsing' heeft veel groter leed bespaard, want Anneke vertelt dat als hun bus was doorgegleden zij in een ravijn waren gevallen.